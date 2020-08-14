 

Париж признали областью активного распространения коронавируса

14.08.2020, 10:16, Новости дня

Французские власти признали Париж и юго-восточный департамент Буш-дю-Рон областями активного распространения коронавируса, говорится в указе правительства, опубликованном в официальном государственном вестнике «Журналь офисьель».

C публикацией данного декрета префекты, которым уже разрешено самостоятельно вводить обязательное ношение масок на улицах городов, теперь могут принимать и другие меры.

В частности, власти Парижа и Буш-дю-Рона смогут вводить ограничения на поездки граждан в этих областях, временно закрывать бары, рестораны и концертные площадки.

По словам министра здравоохранения Франции Оливье Верана, префекты будут принимать решения, исходя из эпидемиологической ситуации.

«Местные органы, например, могут корректировать работу определенных заведений, где есть высокий риск заражения коронавирусом», – передает ТАСС слова Верана.



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