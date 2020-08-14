Пчеловод рассказал, как правильно выбирать мед

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14.08.2020, 10:16, Новости дня

Президент «Межрегионального союза пчеловодов» Александр Кукс рассказал, как правильно выбрать мед с точки зрения цены, вкусовых ощущений и пользы для здоровья.

Кукс рассказал, что одними из лучших по соотношению цены и качества являются разнотравные меды, передает «Ридус».

В зависимости от состава они стоят от 250 до 500 рублей за килограмм. Сорта более популярного липового меда стоят дороже: за чистый мед могут запросить до 900 рублей, а смеси с донником или кипреем, могут продаваться по 500-600 рублей.

Он добавил, что почти все медоносные растения одновременно являются и лекарственными, потому эффект от грамотного употребления продукта сравним с траволечением. Липовый мед рекомендуется принимать при простуде, а донниковый – при расстройствах кишечника.

Главная проблема потребителей меда – аллергическая реакция на некоторые сорта. Совсем не вызывает аллергии белая акация, белые сорта меда в целом менее аллергичны, чем темные.

Кукс рассказал также, что на стационарных пасеках, если они расположены недалеко от сельскохозяйственных угодий, в мед могут попасть химикаты для обработки полей, однако такие производители меда обычно выращивают его для себя, в продажу он не попадает.

По его словам, подделок уже два года нет на рынке. При этом есть некие продукты, которые называются медом, но продаются абсолютно законно: так называемые медомиксы и медокремы, присутствующие в продаже, – это кондитерские изделия из меда с добавлением каких-то других продуктов, например, сока или кусочков фруктов. Продукт под названием «мед кукурузный» – это кукурузная патока, пчелиного меда он не содержит.

«Если вы видите этикетку «Мед пчелиный натуральный» и ГОСТ на нем – значит, это будет мед, подделки не будет», – сказал глава ассоциации пчеловодов.

Ранее Роскачество нашло антибиотики в меде.



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