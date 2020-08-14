 

Украинская писательница возмутилась «вредным влиянием» русского языка

14.08.2020, 10:08, Новости дня

Украинская писательница Лариса Ницой возмущена тем, что даже жесткий процесс дерусификации на Украине не может искоренить русский язык.

Ницой отметила, что сериалы на Украине снимаются на русском. Из них, по словам писательницы, украинская молодежь запоминает, что для хорошей жизни надо говорить именно на русском, передает «Царьград». 

«Все дети смотрят на это классное кино, на эти все особняки, в которых мы снимаемся, на наши дорогие наряды», – указала Ницой.

По ее словам, украинских детей буквально «развращают» красивой картинкой, сдабривая ее русским языком.

«Все дети в Украине понимают – хочешь в высший свет, надо на русском языке разговаривать. И этому конца-края нет», – возмущена Ницой.

Ранее Ницой назвала российские социальные сети помойкой и посчитала их опасными для Украины.



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