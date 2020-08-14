Молдавия попросила у РФ вакцину от коронавируса

14.08.2020, 10:08, Новости дня

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что власти страны официально обратились к руководству РФ с вопросом о поставках вакцины от коронавируса в молдавскую республику сразу после того, как РФ решит начать ее экспортировать.

«Мы поддерживаем контакты со странами, которые заявляют, что уже нашли вакцину, в частности, с Российской Федерацией. Мы на связи, и мы официально обратились к партнерам из РФ, чтобы в тот момент, когда они решат начать экспорт и это будет позволено международными нормами, вакцина поставлялась и в Молдавию», – передает РИА «Новости» слова Додона.

Президент надеется, что условия «будут нормальными», это позволит провести массовую вакцинацию граждан Молдавии. При этом вакцинация в республике будет добровольным.

Во вторник президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.