Владелец «Уралхима» призвал бизнес создать Комитет спасения Белоруссии

14.08.2020, 9:53, Новости дня

Основной владелец и председатель совета директоров «Уралхима» Дмитрий Мазепин призвал белорусский бизнес, интеллигенцию и политиков создать Комитет национального спасения, а президента Белоруссии Александра Лукашенко – провести переговоры с протестующими.

В обращении Мазепина, текст которого распространила пресс-служба «Уралхима», бизнесмен пишет от имени российско-белорусского делового совета, председателем которого он является, передает РИА «Новости».

Он призывает Лукашенко «признать очевидные факты протестной напряженности в обществе – и, не теряя времени, сесть за стол мирных подробных переговоров, которые должны увенчаться выходом из политической нестабильности».

Также он обратился к руководству Белоруссии, указав на необходимость прекратить насилие против мирных граждан.

«Второй призыв – к белорусской интеллигенции, бизнесменам, политикам: необходимо сформировать Комитет национального спасения, который от имени населения сможет разговаривать с властью на равных», – говорится в заявлении.

Предприниматель добавляет, что российско-белорусский деловой совет готов приложить все усилия, включая возможность стать площадкой для мирного диалога.

«Людям не нужны революции, майданы, гражданские войны. Сегодня этот необратимый процесс еще не поздно остановить! Дело только за теми, кто искренне любит Беларусь и Россию», – заключается в обращении.

«Уралхим» – это одна из крупнейших компаний на рынке минеральных удобрений в России, СНГ и Восточной Европе. Штаб-квартира находится в Москве. Сам же Дмитрий Мазепин родился в Минске.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что подавление беспорядков силовиками в Белоруссии происходит жестко.