Турецкие гиды придумали мошенничество с использованием коронавируса

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14.08.2020, 8:03, Новости дня

У некоторых гидов в Турции появилась новая схема, как заставить отдыхающих покупать экскурсии, сообщили турагенты.

Прибывшим на отдых туристам заявляют, что те не смогут выходить из отеля в связи с коронавирусом, если они не будут покупать экскурсии. Якобы в ваучерах им нужно иметь синюю печать, чтобы свободно перемещаться по Турции, информирует TourDom.ru.

Определиться с выбором необходимо в этот же день. Иначе появится красная метка, которая означает запрет на прогулки вне отеля.

Также продуманные гиды говорят, что полицейские якобы проверяют документы отдыхающих на улицах. Решение важно принимать быстро, уверяют гиды, а перепуганные туристы сразу же начинают покупать экскурсии. 

На самом деле никаких меток никто и нигде не ставит, сообщили операторы турагентств, а передвижения по Турции не ограничены. Правда, в некоторых областях страны нужно соблюдать масочный режим.

Штраф за нарушение этого правила составляет 900 лир – более 9 тыс. рублей. Но на Анталью эта норма не распространяется: там маски необходимы только в закрытых помещениях, автобусах.

Напомним, с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение. Полеты открыты в Британию, Танзанию и Турцию. Кроме того, для россиян стала доступна Абхазия. 

С 10 августа турецкие авиакомпании Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Corendon Airlines возобновили полеты из курортных городов Турции (Анталья, Бодрум и Даламан) в Россию. 



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