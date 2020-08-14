 

Chery обновила полноразмерный кроссовер Jetour X90

14.08.2020, 8:01, Новости дня

Известный китайский бренд готовится к официальному выходу обновленного полногоразмерного паркетника Jetour X90.

Представители марки анонсировали, что дебют состоится 17 августа, а уже через месяц приобрести кроссовер станет возможным на местном рынке. Рестайлинговая модификация может похвастаться более привлекательной внешностью, благодаря чему автомобиль станет прямым конкурентом для Kia Sorento Prime.

Разработчики существенно улучшили внешний вид автомобиля, а также применили здесь привлекательные светодиодные фонари и головную оптику. Отличить кроссовер от предшественника также можно по бамперам и решетке радиатора. Известно, что под капотом используют несколько вариантов моторов на 1,5 и 1,6 литра с мощностью 156 и 197 л.с. Стоимость кроссовера пока остается неизвестной.



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