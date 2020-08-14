Депутат Рады заявил об уничтожении «Мотор Сич»

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14.08.2020, 7:53, Новости дня

Экс-президент украинского предприятия «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев пытается  уничтожить компанию, сообщил замглавы комитета Верховной рады по финансам, налоговой и таможенной политике Александр Дубинский.

Дубинский считает, что Богуслаев продал свои акции китайским инвесторам, и теперь хочет уничтожить завод. Богуслаев занимает сейчас пост почетного президента «Мотор Сич», передает РИА «Новости». 

«Его сын недавно за эти деньги купил остров в Италии. После того, как он получил эти деньги от китайской компании, завод был заблокирован СБУ», – сообщил депутат. 

По его мнению, украинская правоохранительная система помогает Богуслаеву в его намерении ликвидировать «Мотор Сич».

Ранее украинская прокуратура арестовала акции запорожского предприятия «Мотор Сич». 

Напомним, в 2018 году СБУ заявило, что иностранная компания собирается получить контрольный пакет акций украинского предприятия «Мотор Сич», чтобы затем попытаться его «уничтожить».

Богуслаев подтвердил, что продал китайцам 15% акций предприятия, однако сделал это с разрешения Национального банка.



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