Экс-адвокат Трампа обещал рассказать в книге о «сговоре с Россией»

14.08.2020, 7:48, Новости дня

Экс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн опубликовал предисловие своей книги и обещал рассказать, как американский лидер жульничал на президентских выборах при помощи России.

«Половине американцев казалось, что Трамп, по сути, был контролируемым Россией обманщиком, который при помощи лжи проложил свой путь в Белый дом; другой половине, сторонникам Трампа, казалось, что весь скандал с Россией был охотой на ведьм, придуманной демократами… Обе стороны ошибались», – передает РИА «Новости» слова Коэна в предисловии к его воспоминаниям «Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа».

«Трамп вступил в сговор с Россией, но не при помощи таких изощренных методов, какими представляли себе его очернители. Также я знал, что расследование Мюллера не было охотой на ведьм. Трамп обманул на этих выборах, при попустительстве со стороны России, что вы узнаете на этих страницах, потому что делать все – я имею в виду прямо все –, чтобы «выиграть» всегда было его моделью ведения дел и образом жизни», – говорится в предисловии.

Книга бывшего адвоката Трампа должна выйти 8 сентября.

Напомним, в июне в свет вышла книга воспоминаний бывшего советника президента США по национальной безопасности Болтона, в которой он описывает свою работу в Белом доме в 2018-2019 годах. «Набор лжи и раскрученной полуправды». Такими словами госсекретарь США Майк Помпео оценил книгу Болтона. В Белом доме уверены, что бывший советник по нацбезопасности был изгнан за крайнюю агрессивность и теперь мстит президенту США.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что именно и как извратил Болтон в своем описании деятельности Дональда Трампа.

СМИ также публиковали выдержки из книги племянницы президента США Мэри Трамп «Слишком много и никогда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире».

Автор книги называет Трампа «социопатом». По ее словам, «гордыня и невежество» Трампа угрожают США, а эго президента «очень хрупкое и нуждается в постоянной подпитке».

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни сказала, что книга содержит «смехотворные и абсурдные утверждения». По ее словам, заявления Мэри «не имеют абсолютно никакого отношения к правде».