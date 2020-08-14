 

Афганистан начал освобождение из тюрьмы последней партии талибов

14.08.2020, 7:48, Новости дня

Власти Афганистана начали процесс освобождения из тюрем последней группы из 400 сторонников радикального движения «Талибан» (запрещено в России), сообщил национальный совет безопасности Афганистана.

«Власти Афганистана вчера освободили 80 талибов из 400, которых Лойя джирга (чрезвычайное собрание старейшин племен Афганистана) решило отпустить, чтобы ускорить достижение прямых [межафганских] переговоров и всеобщего перемирия», – передает ТАСС сообщение совета.

В понедельник президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ об освобождении последней группы пленных сторонников «Талибана» из списка, переданного радикалами на переговорах с представителями США в феврале. За день до этого чрезвычайное собрание старейшин племен Афганистана приняло решение об освобождении из местных тюрем указанной группы талибов.



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