Названа причина смерти молодого актера из фильма «Мы из будущего»
14.08.2020, 7:48, Новости дня
Артист Антон Хабаров назвал причину смерти своего коллеги, 35-летнего актера Сергея Куницкого.
«Сердце или тромб», – передает РИА «Новости» слова Хабарова. По его словам, Куницкий был прекрасным человеком и фантастическим артистом.
Куницкий стал известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Битва за Севастополь», «Мы из будущего», «Тест на беременность», «Шеф» и других.
О смерти актера Сергея Куницкого стало известно накануне.
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