Названа причина смерти молодого актера из фильма «Мы из будущего»

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14.08.2020, 7:48, Новости дня

Артист Антон Хабаров назвал причину смерти своего коллеги, 35-летнего актера Сергея Куницкого.

«Сердце или тромб», – передает РИА «Новости» слова Хабарова. По его словам, Куницкий был прекрасным человеком и фантастическим артистом.

Куницкий стал известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Битва за Севастополь», «Мы из будущего», «Тест на беременность», «Шеф» и других.

О смерти актера Сергея Куницкого стало известно накануне.



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