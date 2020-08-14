Сенаторы США призвали Госдеп и ЕС подготовить санкции против Турции

14.08.2020, 6:30, Новости дня

США и ЕС должны подготовить санкции против Турции, заявили старший демократ комитета по иностранным делам американского Сената Роберт Менендес и сенатор-демократ Крис Ван Холлен.

Санкции предлагается ввести в ответ на «провокационные» действия Турции в Средиземном море. От Турции, которая «направила военные корабли для сопровождения судна в исключительной экономической зоне Греции в целях нефтегазовой разведки», требуют вывести корабли из международных вод. Подчеркивается, что проблема должна быть урегулирована Анкарой «в соответствии с международным правом».

Сенаторы призвали Госдеп «немедленно начать работу с ЕС по координации реакции на растущую провокационную и незаконную деятельность Турции», передает ТАСС.

Подчеркивается, что США и ЕС должны подготовить «всеобъемлющие совместные санкции, которые бы касались ключевых секторов турецкой экономики», на случай, если Анкара «откажется решать данные вопросы в беспристрастном международном суде» и не прекратит «незаконные действия».

Напомним, Турция возобновила геологоразведочное бурение в Средиземном море.

Греческий фрегат Limnos и турецкий фрегат Kemalreis (F-247) класса Barbaros «соприкоснулись» во время маневрирования в Восточном Средиземноморье.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что из-за острова Кастелоризо может начаться война. Остров дает Греции возможность претендовать на морскую зону площадью 40 тыс. кв. км. Турция признает контроль греков лишь над шестью морскими милями территориальных вод вокруг островка.