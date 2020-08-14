Пентагон собрался создать рабочую группу по изучению НЛО

14.08.2020, 6:30, Новости дня

Военное ведомство США создает целевую группу для расследования и изучения случаев появления неопознанных летающих объектов, заявили источники в Пентагоне.

Ожидается, что официально о создании группы объявят через несколько дней, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Курировать данное направление работы будет замглавы Пентагона Дэвид Норквист.

Раньше НЛО занимался отдел специальных расследований ВВС США.

CNN напоминает, что в июле обеспокоенность в связи с неопознанными летающими объектами выразили в Конгрессе США, где не исключили, что эти объекты могут быть средствами разведки «потенциальных противников», передает РИА «Новости».

В июне президент США Дональд Трамп обещал подумать над вопросом снятия грифа секретности с материалов об НЛО и так называемом розуэлльском инциденте.

Весной ВМС США рассекретили документы о встречах пилотов с НЛО.

Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов отметил, что НЛО могут оказаться атмосферными явлениями или оптическим обманом.