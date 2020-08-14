 

Пентагон собрался создать рабочую группу по изучению НЛО

14.08.2020, 6:30, Новости дня

Военное ведомство США создает целевую группу для расследования и изучения случаев появления неопознанных летающих объектов, заявили источники в Пентагоне.

Ожидается, что официально о создании группы объявят через несколько дней, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Курировать данное направление работы будет замглавы Пентагона Дэвид Норквист.

Раньше НЛО занимался отдел специальных расследований ВВС США.

CNN напоминает, что в июле обеспокоенность в связи с неопознанными летающими объектами выразили в Конгрессе США, где не исключили, что эти объекты могут быть средствами разведки «потенциальных противников», передает РИА «Новости».

В июне президент США Дональд Трамп обещал подумать над вопросом снятия грифа секретности с материалов об НЛО и так называемом розуэлльском инциденте.

Весной ВМС США рассекретили документы о встречах пилотов с НЛО.

Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов отметил, что НЛО могут оказаться атмосферными явлениями или оптическим обманом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Экс-глава “Укроборонпрома” Саламатин является сотрудником спецслужбы РФ – Данилов

24.06 / МВФ предсказал РФ резкий экономический спад

01.08 / Пьяный житель Луганской области публично сжег флаг Украины. Возбуждено уголовное дело

03.08 / Трамп выдвинул Tiktok ультиматум

01.07 / Глава Нацбанка Украины попросился в отставку

30.07 / СК Белоруссии заявил о решении вопроса по аресту задержанных россиян

19.07 / Папа Франциск призвал к мирному разрешению конфликта Армении и Азербайджана

11.08 / Колонна военной техники США подверглась нападению у границы Ирака и Кувейта

10.07 / В Крыму начали активно вводить пропускной режим в заповедниках

27.07 / Ефремову собрались продлить меру пресечения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска