Тернопольский облсовет запретил игорный бизнес на территории региона

14.08.2020, 5:31, Новости дня

11 августа на внеочередной сессии Тернопольского областного совета депутаты запретили игорный бизнес на территории региона. Как написал в Facebook замглавы совета Василий Деревляный (“Батьківщина”), решение поддержали 34 депутата.

В решении говорится:

запретить создание и функционирование игорных заведений (казино, залов игровых автоматов, букмекерских пунктов и других заведений);

рекомендовать облсоветам Украины и органам местного самоуправления Тернопольской области поддержать запрет;

рекомендовать президенту Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и Кабинету Министров запретить игорный бизнес на всей территории Украины.

Фракция “Батьківщина” была инициатором запрета.

Шановні жителі області. 11 серпня 2020 року відбулася чергова сесія Тернопільської обласної ради. До порядку денного… Posted by Василь Деревляний on Neljapäev, 13. august 2020

Это решение идет вразрез с законом об игорном бизнесе, который 11 августа подписал Зеленский.

В законе прописаны требования к деятельности казино, букмекерских контор и игорных залов. Документ также предусматривает создание в Украине отдельного регулятора рынка – Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, которая будет выдавать лицензии организаторам азартных игр. Ими смогут стать исключительно юридические лица – резиденты Украины.

Играть в азартные игры в Украине смогут лица, которые достигли 21-летнего возраста.

Авторы законопроекта отмечали, что после запрета игорного бизнеса в Украине в 2009 году госбюджет ежегодно терял более 10 млрд грн.

Закон, регулирующий сферу игорного бизнеса, приняли за основу 16 января 2020 года, а 14 июля после рассмотрения 3,5 тыс. правок Рада поддержала документ во втором чтении. За проголосовали 248 депутатов при минимально необходимых 226.