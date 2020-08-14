Белорусские СМИ сообщают о возможном бунте в колонии Бобруйска в поддержку митингов. МВД отрицает
14.08.2020, 5:31, Новости дня
На территории колонии №2 в Бобруйске происходят массовые беспорядки, слышны крики “Уходи”, лай собак и лязг металла. Об этом местные жители сообщили изданию “Наша Ніва”.
В своем Telegram издание опубликовала видео с места событий, на котором слышен шум с территории колонии.
Также издание поделилось аудиозаписью, вероятно, с территории колонии, на которой слышны крики “Уходи”.
Корреспондент газеты “Вечерний Бобруйск” приехал на место происшествия около 2.00 и действительно слышал крики, однако разобрать, что именно там кричали – “Уходи” или “Выходи” – не смог.
Местные жители рассказали журналистам, что слышали из колонии выкрики “Жыве Беларусь”.
Еще одно видео возможного бунта опубликовало издание Reform.by на своем YouTube-канале.
ВИДЕОВидео: REFORM BY / YouTube
Вместе с тем пресс-секретарь министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова в комментарии РБК заявила, что никакого бунта не было, а было “нарушение распорядка”. По ее словам, в колонии пострадавших нет.
С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал президент страны Александр Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционерка Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.
Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты. Они продолжились 10-го, 11-го и 12 августа. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.
Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа – более 1 тыс, 12 августа – около 700. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.
По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших. Первый мужчина погиб 10 августа в Минске. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство. Но очевидцы сообщили телеканалу “Белсат”, что мужчина скончался в результате попадания светошумовой гранаты. О смерти второго мужчины стало известно 12 августа. 9 августа его задержали в Гомеле. По данным родных, ему стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.
Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил 12 августа, что США могут ввести санкции против Беларуси или ограничить поставки американской нефти.
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