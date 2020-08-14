Против политики США в отношении «Северного потока – 2» выступили 24 страны ЕС

14.08.2020, 1:08, Новости дня

Против планов США ввести новые санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2» выступили 24 из 27 стран ЕС, сообщают СМИ.

Делегация ЕС выразила Госдепу «ноту протеста» во время видеоконференции. Не сообщается, на каком уровне выразили протест, а также какие страны отказались к нему присоединиться, передает РИА «Новости» со ссылкой на Welt.

Европейский дипломатический источник подтвердил, что «состоялся демарш по американской санкционной политике». ЕС сообщил о глубокой обеспокоенности участившимися случаями применения или угрозы применения санкций со стороны США в отношении европейских компаний.