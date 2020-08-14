 

Задержанных в ходе протестов начали отпускать из ИВС в Минске

14.08.2020, 0:48, Новости дня

В Минске из изолятора временного содержания начали отпускать людей, которых задержали на акциях протеста, сообщают информационные агентства.

Задержанные выходят из ИВС небольшими группами. К ИВС прибыли водители, они предлагают довезти вышедших до дома. Некоторых из людей, покинувших ИВС, увезла скорая помощь.

Те, кто встречают задержанных, утверждают, что многих сильно избили, передает РИА «Новости».

Собравшиеся перестали аплодировать при выходе людей из ИВС – некоторые задержанные заявили, что в ИВС людей били, когда слышались аплодисменты. Другие заверили, что в ИВС «не били, били только омоновцы».



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