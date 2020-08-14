Тяжелая «Ангара» успешно прошла проверки

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14.08.2020, 0:08, Новости дня

Тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» готова к возобновлению летных испытаний, сообщил Роскосмос.

«Ангара» успешно прошла проверки Контрольно-испытательной станции Центра Хруничева, передает ТАСС.

Универсальные ракетные модули погрузили в специальные вагоны. Ожидается «решение Госкомиссии на отправку на северный космодром» – Плесецк, говорится в сообщении.

«Ангара» – семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов, в которое входят легкие носители «Ангара-1.2», средние – «Ангара-А3», тяжелые – «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности – «Ангара-А5В».

В июне сообщалось, что первый с 2014 года и второй за все время испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» предварительно запланирован на 3 ноября.



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