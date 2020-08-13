За сутки в Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом

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13.08.2020, 23:30, Новости дня

В Москве за сутки скончались 11 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

У них была подтверждена пневмония, передает ТАСС.

Общее число скончавшихся вирус-положительных пациентов в Москве – 4633 человека.

Напомним, накануне сообщалось, что в Москве за сутки также умерли 11 вирус-положительных пациентов.

Мэр столицы Сергей Собянин предупредил москвичей об обязанности носить маски в ближайшие месяцы. При этом он назвал слухами сообщения о возвращении ограничений в Москве.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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