Глава президентского пула Лукашенко уволился с белорусского госканала

13.08.2020, 23:05, Новости дня

С белорусского государственного телеканала ОНТ уходит телеведущий Дмитрий Семченко, сообщает TUT.BY, ссылаясь на источники.

Семченко был главной президентского пула (неофициальное название группы журналистов, на регулярной основе освещающих деятельность президента. – “ГОРДОН”) действующего главы Беларуси Александра Лукашенко.

Источники сообщают, что уход Семченко может повлечь цепную реакцию не только среди государственных журналистов, но и стать сигналом для властей. По словам источника, глава телеканала Марат Марков не хотел его отпускать и между ним и Семченко произошла ссора. В итоге Марков не подписал заявление журналиста, но тот все равно сообщил коллегам, что уходит.

Уход Семченко подтвердила “The Village Беларусь” его жена.

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На фото Дмитрий Семченко — уже бывший начальник президентского(!) пула и ведущий пропагандистской программы “Антифейк” на ОНТ. ⠀ Жена Дмитрия Семченко Юлия Семченко подтвердила The Village увольнение мужа с канала ОНТ! ⠀ «Я подтверждаю новость. Дайте пожалуйста немного времени. Он должен скоро сам все написать», — написала нам Юлия. ⠀ «И пожалуйста, передайте людям, что прежде чем нас осудить, пусть подумают, на что мы пошли. Я прошу, люди, не травите. Я два месяца не живу, я существую. Лично я сделала многое, что в моих силах, но не могла об этом кричать», — также добавила она. ⠀ Вы только подумайте: журналисты президентского пула тоже начали увольняться!

Публикация от The Village Беларусь (@thevillagebelarus) 13 Авг 2020 в 1:43 PDT

Семченко работал на ОНТ с 2009 года.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционерка Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа – более 1 тыс, 12 августа – около 700. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших. Первый мужчина погиб 10 августа в Минске. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство. Но очевидцы сообщили телеканалу “Белсат”, что мужчина скончался в результате попадания светошумовой гранаты. О смерти второго мужчины стало известно 12 августа. 9 августа его задержали в Гомеле. По данным родных, ему стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил 12 августа, что США могут ввести санкции против Беларуси или ограничить поставки американской нефти.

13 августа стало известно, что страны ЕС к концу месяца тоже готовятся ввести санкции против Беларуси в связи с силовыми методами властей страны по разгону протестующих.