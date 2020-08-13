 

Премьер Латвии счел невозможным проведение ЧМ по хоккею вместе с Белоруссией

13.08.2020, 22:30, Новости дня

Глава правительства Латвии Кришьянис Кариньш заявили, что не видит возможности для совместного с Белоруссией проведения чемпионата мира по хоккею.

Он сказал, что «события в Белоруссии резко меняют ситуацию». Кариньш уже обратился к министерству образования и науки Латвии, которое «отвечает и за спорт». Министерство должно обсудить ситуацию с Международной федерацией хоккея. По его словам, нужно «найти решение и понять, как правильнее всего поступить», передает ТАСС со ссылкой на LTV7.

Накануне генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Вистурс Козиолс заявил, что Латвия не сможет провести чемпионат мира по хоккею 2021 года без участия в организации турнира Белоруссии. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Эксперты констатировали пользу многодневного голосования

12.08 / Европе всё сложнее сохранять нейтралитет в новой холодной войне США и Китая

17.07 / В РФ отреагировали на угрозу санкций США против Турции из-за С-400

29.07 / Федина сообщила, что ей вручили обвинительный акт по делу об угрозах Зеленскому

23.07 / Газпром перевел долю в Nord Stream AG на свою «дочку»

27.06 / Тренер “Барселоны” Сетьен: “Реал” в какой-то момент допустит ошибку

04.07 / У берегов Италии на судне с мигрантами Ocean Viking объявлено ЧП. Произошло шесть попыток самоубийства

25.07 / Трехдневное голосование как ноу-хау для фальсификаций

01.07 / МИД Украины призвал ввести санкции против организаторов незаконного голосования за изменения в конституции РФ в Крыму

29.06 / Евросоюз продлил санкции против России еще на полгода

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска