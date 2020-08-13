 

Премьер Латвии счел невозможным проведение ЧМ по хоккею вместе с Белоруссией

13.08.2020, 22:30, Новости дня

Глава правительства Латвии Кришьянис Кариньш заявили, что не видит возможности для совместного с Белоруссией проведения чемпионата мира по хоккею.

Он сказал, что «события в Белоруссии резко меняют ситуацию». Кариньш уже обратился к министерству образования и науки Латвии, которое «отвечает и за спорт». Министерство должно обсудить ситуацию с Международной федерацией хоккея. По его словам, нужно «найти решение и понять, как правильнее всего поступить», передает ТАСС со ссылкой на LTV7.

Накануне генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Вистурс Козиолс заявил, что Латвия не сможет провести чемпионат мира по хоккею 2021 года без участия в организации турнира Белоруссии. 



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