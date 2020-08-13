 

Спецслужбы США обвинили ГРУ в создании шпионской программы «Дроворуб»

13.08.2020, 21:16, Новости дня

Агентство национальной безопасности и Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов обвинило Главное управление российского Генштаба в создании программы для шпионажа «Дроворуб».

Никаких доказательств при этом американские спецслужбы не привели, передает РИА «Новости».

Как утверждается в их заявлении, вредоносная программа предназначена для операционной системы Linux, внедряет «подразделение 26165 85-го Основного центра специальных служб Главного управления Генштаба России, которое в частном секторе называют Fancy Bear, Strontium или APT 28».

По информации АНБ и ФБР, «оказавшись на компьютере жертвы», «Дроворуб» дает возможность прямой коммуникации с инфраструктурой контролирующего сервера, который, в свою очередь, находится под контролем сторонних деятелей.

Таким образом, программа дает возможность скачивать и загружать файлы, выполнять заданные команды, перенаправлять трафик на другие хосты сети и реализовывать технику избежания обнаружения, заявляют эксперты служб.

"Дроворуб" является угрозой системам национальной безопасности, Пентагона и основным клиентам оборонной промышленности, которые используют систему Linux", – заключили авторы заявления.

Ранее германское издание Spiegel написало о якобы имевшей место российской хакерской атаке, в результате которой в 2015 году будто бы была скопирована переписка канцлера ФРГ Ангелы Меркель. В публикации утверждается, что хакеры заполучили доступ к компьютеру канцлера в ее офисе в бундестаге.

Российская сторона неоднократно отвергала подозрения в причастности к хакерским нападениям. Ни одно из силовых ведомств ФРГ никогда не предоставляло никаких доказательств в поддержку версии СМИ о связях киберпреступников с Москвой. Более того, официальные лица в Германии признавали отсутствие доказательств того, что киберпреступления могут быть связаны с Россией.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / МИД опубликовал доклад о правах человека на Украине

06.08 / В Совфеде упрекнули США в мании величия в ситуации с «Северным потоком – 2»

01.08 / Кулеба: Поездки Кравчука в Беларусь иногда заканчиваются в интересах Украины. Например, развалом СССР

23.07 / Во Франции расшифровали данные черных ящиков сбитого самолета МАУ

20.07 / Путин назначил и.о. губернатора Хабаровского края

27.06 / В мае авторынок Украины показал падение на 14%

13.08 / Офис Google в РФ не стал отвечать СПЧ на запрос о причинах блокировок российских СМИ

30.07 / Число заболевших COVID-19 на планете превысило 17 млн

01.08 / Взрыв на краснодарской АЗС попал на видео

08.08 / Сфотографировали новый кроссовер Renault Duster для России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска