Глава МВД Белоруссии извинился за травмы случайных людей на акциях протеста

13.08.2020, 21:08, Новости дня

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность и извинился за травмы случайных людей на протестах в республике.

«Я беру ответственность и приношу извинения за травмы случайных людей на протестах, «попавших под раздачу», – сообщил Караев.

Глава МВД также заявил, что за трое суток было совершено 11 наездов на правоохранителей. «По сути это покушение на убийство», – сообщил он, передает РИА «Новости».

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. В ответ правоохранители применяли против них слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те, в свою очередь, забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».