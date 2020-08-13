 

Москва заявила о беспрецедентном давлении на Минск извне

13.08.2020, 19:53, Новости дня

На Белоруссию оказывается беспрецедентное давление со стороны зарубежных партнеров для дестабилизации ситуации в стране, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы отмечаем беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнерами на белорусские власти. Прослеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию», – цитирует дипломата РИА «Новости».

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. В ответ правоохранители применяли против них слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те, в свою очередь, забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

В четверг рабочие Минского автомобильного завода (МАЗ) вышли на забастовку. Они требуют провести «новые честные выборы».

Напомним, в среду глава МИД Чехии Томаш Петршичек заявил, что ЕС может использовать «экономические инструменты», чтобы повлиять на решения президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, в свою очередь, заявлял, что Белоруссии следует провести новые выборы президента, поскольку предыдущее голосование не было демократическим.



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