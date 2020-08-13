 

В Совфеде приветствовали решение Израиля прекратить аннексию территорий Палестины

13.08.2020, 19:53, Новости дня

Россия приветствует решение Израиля прекратить дальнейшую аннексию территорий Палестины, так как это будет способствовать нормализации обостренной ситуации, сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Россия, конечно, приветствует это решение. Даже если аннексия будет не прекращена, а лишь приостановлена, все равно это, безусловно, будет способствовать нормализации ситуации, которая очень обострилась», – передает РИА «Новости» слова Джабарова.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что палестино-израильское урегулирование зайдет в тупик, если США после совместных заявлений с Израилем о прекращении аннексии палестинских территорий будут разыгрывать «карту Трампа» для Палестины в рамках «сделки века».

«Если американцы попробуют разыгрывать свою так называю «карту Трампа», которую они предложили использовать для Палестины (в январе этого года), то это тупиковый путь, он никуда не приведет. Нельзя будет разговаривать с палестинцами языком ультиматумов, это не получится. Если на себя здесь берет какую-то роль ОАЭ, то это, конечно, гораздо может быть эффективнее, чем (роль – прим. ВЗГЛЯД) Соединенные Штаты», – сказал депутат.

В четверг Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заключили договор о нормализации двусторонних отношений. Сделка Израиля и ОАЭ также предполагает свободное посещение мусульманами священных мест Иерусалима, создание посольств в странах, и формирование «дорожной карты» по развитию двусторонних отношений.

Кроме того, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились прекратить дальнейшую аннексию территорий Палестины.



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