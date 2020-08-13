 

Дегтярев заявил о неоправданно завышенной стоимости рыбы в Хабаровском крае

13.08.2020, 19:48, Новости дня

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев провел совещание по развитию рыбной отрасли региона. Он пригласил на разговор всех ключевых участников процесса – рыбопромышленников, руководителей профильных министерств и ведомств, надзорных органов, представителей коренных малочисленных народов.

При этом Дегтярев поменял порядок заседания и первыми дал высказаться рыбакам, а не чиновникам, говорится в сообщении пресс-службы правительства Хабаровского края, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Представители КМНС пожаловались на порядок распределения квот. Недовольство текущей ситуацией в отрасли также высказали представители крупных промысловых компаний, ведущих лов на Амуре и в Охотском море. 

Свою позицию обозначило и руководство научной организации «ХабаровскНИРО», а также территориальное управление Росрыболовства и Амурская бассейновая природоохраннач прокуратура. Мнения участников совещания по ряду вопросов разошлись.

«Нужно убирать недоверие между всеми участниками промысла. Проведем полную ревизию рыбодобывающих предприятий, а также в части реестра коренных малочисленных народов Севера. Разберемся и с любительским ловом. Люди должны иметь возможность пойти на берег и поймать рыбу, привезти ее домой. Но главное – цены! Специально провел негласный рейд. Стоимость рыбы в Хабаровском крае неоправданно завышена. Но этот вопрос станет темой для отдельного разбирательства», – сказал по итогу совещания Дегтярев.

Кроме того, врио главы края намерен поднять вопрос создания новых рыборазводных мощностей в крае.

Ранее Дегтярев встретился с замминистра просвещения РФ Виктором Басюком и обсудил вопросы о вхождении в топ мировых систем образования, а также о федеральных доплатах учителям за классное руководство, сообщила пресс-служба губернатора края.



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