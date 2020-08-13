Президенты четырех стран призвали Лукашенко отказаться от насилия

13.08.2020, 19:44, Новости дня

Лидеры четырех стран выступили с совместным обращением к президенту Беларуси Александру Лукашенко, призвав его отказаться от насилия в отношении граждан собственной страны. Документ опубликован одновременно на сайтах президента Польши Анджея Дуды, президента Эстонии Керсти Кальюлайд, президента Латвии Эгилса Левитса и президента Литвы Гитанаса Науседы.

“Мы, президенты Литвы, Польши, Латвии и Эстонии, как региональные соседи Беларуси, члены НАТО и ЕС хотим, чтобы Беларусь была стабильной, демократической, независимой и процветающей страной”, – говорится в обращении.

Лидеры четырех стран призывают власти Беларуси к деэскалации ситуации и немедленному прекращению применения силы против народа Беларуси, к уважению основных свобод, прав человека и гражданина, включая свободу слова, СМИ, собраний и безопасность журналистов.

Президенты требуют срочно освободить всех задержанных протестующих и прекратить их дальнейшее преследование. Кроме того, в заявлении отмечается необходимость властям страны немедленно начать диалог с белорусским народом.

“Слушайте голос своих граждан и позвольте им говорить свободно. Основываясь на опыте наших собственных обществ и на нашем личном опыте, мы настоятельно призываем вас организовать круглый стол по национальному примирению с участием представителей правительства и гражданского общества”, – говорится в обращении.

Также лидеры Литвы, Польши, Латвии и Эстонии отмечают, что готовы предложить свою помощь для достижения мирного урегулирования ситуации в Беларуси.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционерка Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа – более 1 тыс, 12 августа – около 700. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших. Первый мужчина погиб 10 августа в Минске. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство. Но очевидцы сообщили телеканалу “Белсат”, что мужчина скончался в результате попадания светошумовой гранаты. О смерти второго мужчины стало известно 12 августа. 9 августа его задержали в Гомеле. По данным родных, ему стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил 12 августа, что США могут ввести санкции против Беларуси или ограничить поставки американской нефти.

13 августа стало известно, что страны ЕС к концу месяца тоже готовятся ввести санкции против Беларуси в связи с силовыми методами властей страны по разгону протестующих.