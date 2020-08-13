 

Регионы самостоятельно примут решение о формате школьных линеек 1 сентября

13.08.2020, 19:16, Новости дня

Каждый российский регион будет самостоятельно принимать решение о формате школьных линеек 1 сентября, исходя из эпидемиологической ситуации, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Каждый регион знает свою эпидемиологическую ситуацию и будет принимать решения о тех или иных мерах исходя, прежде всего, из требований по защите здоровья. Там, где примут решение «живые» линейки не проводить, будут выбраны иные форматы, но общую атмосферу праздника мы обязательно сохраним», – передает ТАСС заявление министра.

Ранее Кравцов сообщал, что к началу нового учебного года в РФ готовы более 36 тыс. образовательных учреждений.

В начале августа генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия коронавируса привела к крупнейшему в современной истории провалу в системе образования по всему миру, способна свести на нет десятилетия прогресса и усугубить укоренившееся в мире неравенство.



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