Учебный самолет Л-39 разбился на Кубани

13.08.2020, 18:30, Новости дня

Учебный самолет Л-39 разбился в Краснодарском крае, экипаж из двух человек успел катапультироваться, информирует министерство обороны России.

Летчики не пострадали при крушении самолета, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные ведомства.

В июле истребитель ВВС США F-16 Viper разбился во время приземления на авиабазе в штате Нью-Мексико. Летчик катапультировался, он отделался незначительными травмами.