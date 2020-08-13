Учебный самолет Л-39 разбился на Кубани

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13.08.2020, 18:30, Новости дня

Учебный самолет Л-39 разбился в Краснодарском крае, экипаж из двух человек успел катапультироваться, информирует министерство обороны России.

Летчики не пострадали при крушении самолета, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные ведомства.

В июле истребитель ВВС США F-16 Viper разбился во время приземления на авиабазе в штате Нью-Мексико. Летчик катапультировался, он отделался незначительными травмами.



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