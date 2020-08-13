Глава раскольнической церкви Украины предложил белорусским верующим получить Томос

13.08.2020, 18:16, Новости дня

Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний предложил церкви Белоруссии просить Томос у Вселенского патриархата.

«Именно в эти дни особенно страдает белорусский народ – наши соседи, с которым от княжеских времен мы имели много веков совместной церковной и государственной истории, составляя до 1686 единую Киевскую митрополию. (…) Православная Церковь Белоруссии имеет те же основания и право просить Матерь-Церковь о Томосе, когда на то будет ее желание. Однако, независимо от юрисдикционных вопросов, мы, как православные христиане, составляем единую Церковь Христову. Поэтому мы, как Православная Церковь Украины, не можем оставаться равнодушными, и не сострадать, когда будущее белорусского народа, независимость государства, свобода и безопасность граждан, их жизни оказались под угрозой», – написал глава так называемой ПЦУ в Facebook, продублировав свой пост на белорусском языке.

Он также призвал власти республики к диалогу с гражданским обществом для мирного выхода из кризиса.

«Наши молитвы сегодня – за белорусский народ, за победу правды, за остановку насилия, за Божью защиту для невинных, которые страдают. Пусть Господь поможет вам, братья и сестры, пройти эти тяжелые времена!» – заключил он.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.

При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. В ответ правоохранители применяли против них слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те, в свою очередь, забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Напомним, 6 января 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей передал Киеву томос об автокефалии «новой церкви» Украины (раскольнической Православной церкви Украины, ПЦУ). Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать приходы за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя.