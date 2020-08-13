 

Президенты Польши и стран Балтии предложили помощь Белоруссии

13.08.2020, 18:16, Новости дня

Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии предложили свое посредничество для урегулирования ситуации в Белоруссии.

«Изоляция – это не путь к процветанию и развитию какой-либо нации. Мы готовы предложить наше посредническое участие для достижения мирного урегулирования в Белоруссии и укрепления независимости и суверенитета Белоруссии», – передает РИА «Новости» содержание совместного обращения глав государств.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.

При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. В ответ правоохранители применяли против них слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те, в свою очередь, забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Зеленский срочно прибыл в Ивано-Франковскую область, пострадавшую от наводнения

23.07 / Из-за реальной угрозы терактов в Киеве автоматы выдали следователям и операм

03.07 / Новый кроссовер Kia Seltos получил обновление и топовую версию Gravity

04.08 / В Украине впервые выдали лицензии на производство спирта частным компаниям

21.07 / Трамп наградит Медалью свободы бегуна Джима Райана

03.07 / Сын Сафронова высмеял похудевшего на 100 килограммов Фадеева

11.08 / Цена золота упала на 5,2 процента

28.06 / ВМФ России получит атомную подлодку “Казань” в декабре 2020 года

22.07 / Пользователи Сети помогут определить задачи конкурса «Цифровой прорыв»

14.07 / В РАНХиГС предупредили о миграции россиян в малые города

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска