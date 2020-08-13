Российский истребитель перехватил американский самолет над Баренцевым морем

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13.08.2020, 17:53, Новости дня

Российский истребитель МиГ-31бм был поднят на перехват американского самолета над Баренцевым морем, говорится в сообщении Национального центра управления обороной.

«Тринадцатого августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания и отождествления цели в воздух был поднят истребитель МиГ-31бм из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», – передает ТАСС сообщение центра.

Объект был идентифицирован как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США.

«После разворота американского самолета от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя МиГ-31бм проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации американским военным самолетом не допущено», – говорится в сообщении.

Накануне российский Су-27 поднимался в воздух для перехвата двух американских военных самолетов над акваторией Черного моря, приблизившихся к российской границе.

В понедельник российский истребитель Су-27 также перехватывал над Черным морем два американских самолета-разведчика.

Ранее российский истребитель Су-27 осуществлял перехваты американских самолетов над Черным морем 7 августа. До этого перехват над Черным морем проходил 5 августа. Прежние перехваты происходили 23, 24, 27, 30 и 31 июля.



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