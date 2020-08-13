ФБР решило расследовать взрыв в Бейруте

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13.08.2020, 17:53, Новости дня

Федеральное бюро расследований США присоединится к установлению обстоятельств взрыва в Бейруте, произошедшего 4 августа, сообщил в четверг замгоссекретаря США Дэвид Хейл.

ФБР пригласили принять участие в расследовании ливанские власти, передает ТАСС со ссылкой на Рейтер.

Напомним, в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два мощных взрыва, в результате которых пострадала половина города. По сообщению ливанского телеканала LBC international, взрыв произошел во время сварочных работ на складе в порту Бейрута, где хранился груз с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония – аммиачной селитры. 

По последним данным, погибли 137 человек, пострадали около 5 тысяч, десятки людей числятся пропавшими без вести.

В стране разразился политический кризис. Правительство Ливана ушло в отставку. В Бейруте вспыхнули беспорядки, участники которых штурмуют и захватывают правительственные здания. В результате волнений пострадали более 70 силовиков и более 700 протестующих. 



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