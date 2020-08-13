 

BI – рекордное сокращение ВВП на 20,4% — Великобритания официально вошла в рецессию

13.08.2020, 17:50, Новости дня

Уже второй квартал подряд в Великобритании происходит сокращение ВВП, и это даёт основания говорить о том, что страна официально вошла в стадию рецессии, пишет Business Insider. По последней статистике, ВВП страны упал на рекордные 20,4% — знак того, что пандемия и режим самоизоляции очень сильно ударили по британской экономике.


Reuters

Британская экономика официально вошла в стадию рецессии, пишет Business Insider. По данным Национальной статистической службы Великобритании, обнародованным в среду 12 августа, во втором квартале 2020 года ВВП страны сократился на рекордные 20,4%.

 

Как отмечает издание, эта тенденция на сокращение наблюдается уже второй квартал подряд, что даёт основание назвать происходящее «рецессией». Это «явный признак экономического краха, спровоцированного пандемией коронавируса и режимом самоизоляции, введённым для борьбы с болезнью», считает Business Insider.

 

Канцлер казначейства Соединённого Королевства Риши Сунак заявил: «Как я ранее говорил, нас ждут нелёгкие времена, и сегодняшняя статистика подтверждает, что эти времена настали. Сотни тысяч людей уже потеряли работу, и, к сожалению, в предстоящие месяцы многие другие последуют по их стопам… Но несмотря на то, что нам придётся принимать тяжёлые решения, мы справимся с этим, и я могу заверить народ, что никто не останется без надежды и возможности».

 

Business Insider напоминает, что британский ВВП начал стремительно сокращаться в марте, когда в стране резко стало расти число заражений и власти объявили о введении режима самоизоляции, чтобы сдержать распространение COVID-19.

 

Хотя спад экономики не слишком отразился в данных за первый квартал 2020 года, даже по ним видно, что британский ВВП сократился на 2,2%. И теперь во втором квартале можно наблюдать внушительное падение ВВП. 

 

Как показывает статистика по Еврозоне от 31 июля, в которой учитываются показатели таких стран, как Франция, Испания и Италия, во втором квартале 2020 года блок тоже официально вошёл в стадию рецессии, зафиксировав сокращение ВВП на 12,1%.

 

В США ещё в начале июня экономисты тоже объявили рецессию. Однако, как обращает внимание издание, в своих критериях американское Национальное бюро экономических исследований не использует определение, требующее двух последовательных кварталов экономического спада, а называет «рецессией» любые «значительные сокращения».



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