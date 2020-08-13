Израиль и ОАЭ объявили о нормализации отношений при посредничестве Трампа

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13.08.2020, 17:48, Новости дня

Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заключили договор о нормализации двусторонних отношений, сообщил американский лидер Дональд Трамп.

«Президент Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и шейх Мохаммед бин Зайед, наследный принц Абу-Даби и заместитель верховного главнокомандующего Объединенных Арабских Эмиратов говорили сегодня и договорились о полной нормализации отношений между Израилем и Объединенными арабскими Эмиратами», – говорится в трехстороннем заявлении по этому поводу, передает РИА «Новости».

Израиль, согласно сделке, не будет объявлять суверенитет над всем западным берегом реки Иордан.

«В результате этого дипломатического прорыва и по просьбе президента США Дональда Трампа, с поддержкой ОАЭ, Израиль приостанавливает объявление суверенитета над районами, обозначенными в документе «Видение мира», и сфокусирует усилия на расширении связей с другими странами в арабском и мусульманском мире», – отмечается в заявлении.

Также стороны начнут сотрудничество в разработке вакцины от коронавируса. Обе страны намерены подписать соглашение об открытии посольств.

Сделка Израиля и ОАЭ также предполагает свободное посещение мусульманами священных мест Иерусалима.

Кроме того, стороны решили совместно искать решение израильско-палестинского конфликта.

Напомним, ОАЭ до последнего времени не признавали право Израиля на существование, у стран не было официальных дипломатических отношений и экономических связей.



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