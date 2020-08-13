 

ОМОН перекрыл движение по тротуарам Минска, где собралась оппозиция

13.08.2020, 17:30, Новости дня

В Минске бойцы ОМОНа перекрыли движение по тротуарам на проспекте Независимости в районе парка Горького, сообщают СМИ.

Правоохранители таким способом разделили сторонников оппозиции, гуляющих по тротуарам, передает РИА «Новости».

На Октябрьской площади у Дворца республики также расположились правоохранители, там стоят желтые автобусы с милицией. У станции метро «Октябрьская» стражи порядка также готовят заграждения.

Ранее в четверг сообщалось, что колонна сторонников оппозиции двинулась по тротуару проспекта Независимости в центр Минска. На тот момент число протестующих не превышало 2 тыс. человек.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста из-за нежелания оппозиции признавать результаты выборов.

Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применяет против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те в свою очередь забрасывают бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».



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