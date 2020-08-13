Украина передала ОБСЕ обновленные списки на обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО

13.08.2020, 17:29, Новости дня

В рамках подготовки к очередному заседанию трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона передала ОБСЕ обновленные списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц. Об этом сегодня в ходе брифинга в Борисполе Киевской области заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Мы в ОБСЕ передали новый список, в ОБСЕ подтвердили наш список на обмен. Там около 100 человек. Сейчас мы ждем с этой стороны, что они тоже предоставят свой согласованный список, и потом ОБСЕ должна определиться в нашем формате, Украина – Россия – ОБСЕ, когда может технически уже проводиться обмен”, – сказал украинский президент.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

Обмен в формате “всех на всех” предусмотрен договоренностями, достигнутыми на встрече “Нормандской четверки” в Париже в декабре 2019 года.

Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14.

7 августа глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в ближайшее время около 100 украинских граждан, удерживаемых на Донбассе, могут вернуться домой в рамках обмена на сепаратистов.