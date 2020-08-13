СК задержал трех участников банды террористов в калмыцкой колонии

13.08.2020, 17:08, Новости дня

Следственный комитет РФ сообщил о задержании еще троих фигурантов уголовного дела о террористической организации, действовавшей на территории яшкульской исправительной колонии в Калмыкии.

Одного из задержанных участников доставят в Ессентуки в Ставропольском крае для проведения следственных действий, сообщается на сайте ведомства. Следователи намерены ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Задержанных 7 и 10 августа двух других участников террористического сообщества также планируется арестовать.

Всего в качестве обвиняемых и подозреваемых по делу об организации сообщества привлекаются 43 лица, в том числе начальник ФКУ ИК-2 УФСИН РФ по республике Калмыкия Павел Батаев и его бывший заместитель Артур Цамаев, отмечает ведомство.

Напомним, в середине 2013 года уроженец Дагестана Шахбан Гасанов, осужденный за незаконный оборот оружия, «в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма» создал в колонии террористическое сообщество.

Руководство колонии, как считает следствие, оказывало покровительство членам сообщества за деньги. Этим занимались в том числе начальник колонии Павел Батаев и его бывший заместитель Артур Цамаев.

Ранее сообщалось, что по делу привлекаются порядка 40 человек.