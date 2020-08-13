СК задержал трех участников банды террористов в калмыцкой колонии
13.08.2020, 17:08, Новости дня
Следственный комитет РФ сообщил о задержании еще троих фигурантов уголовного дела о террористической организации, действовавшей на территории яшкульской исправительной колонии в Калмыкии.
Одного из задержанных участников доставят в Ессентуки в Ставропольском крае для проведения следственных действий, сообщается на сайте ведомства. Следователи намерены ходатайствовать об аресте подозреваемого.
Задержанных 7 и 10 августа двух других участников террористического сообщества также планируется арестовать.
Всего в качестве обвиняемых и подозреваемых по делу об организации сообщества привлекаются 43 лица, в том числе начальник ФКУ ИК-2 УФСИН РФ по республике Калмыкия Павел Батаев и его бывший заместитель Артур Цамаев, отмечает ведомство.
Напомним, в середине 2013 года уроженец Дагестана Шахбан Гасанов, осужденный за незаконный оборот оружия, «в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма» создал в колонии террористическое сообщество.
Руководство колонии, как считает следствие, оказывало покровительство членам сообщества за деньги. Этим занимались в том числе начальник колонии Павел Батаев и его бывший заместитель Артур Цамаев.
Ранее сообщалось, что по делу привлекаются порядка 40 человек.
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