Мининформ Белоруссии решил обсудить с журналистами работу во время протестов

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13.08.2020, 16:48, Новости дня

Министерство информации Белоруссии в пятницу намерено провести встречу с журналистами и обсудить их обращения по поводу работы на фоне протестных акций в республике, сообщил министр информации Игорь Луцкий.

«В пятницу будет встреча со СМИ. Есть обращения по поводу работы журналистов в министерство информации, в этой связи я решил, что нужно такую встречу организовать. В том числе пойдет речь о работе на фоне протестных акций», – сказал Луцкий РИА «Новости».

Он отметил, что на встрече в целом будут обсуждаться вопросы «текущей обстановки».

Напомним, в понедельник сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста «Медузы» Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала «Дождь», трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова.

К разрешению ситуации подключилось посольство РФ в Белоруссии. Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко в понедельник отпустили, при этом во время задержания к ним применяли физическую силу. Журналистов «Дождя» также отпустили, но запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев позже поручил силовикам не трогать журналистов, если они не становятся между нарушителями и стражами порядка.



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