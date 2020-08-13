Азербайджанского посла в Сербии задержали за растрату бюджетных средств
13.08.2020, 16:48, Новости дня
Посла Азербайджана в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине Эльдара Гасанова задержали по подозрению в присвоении средств и растрате бюджетных денег, сообщила служба госбезопасности Азербайджана.
«Задержан посол Азербайджана в Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговине Эльдар Гасанов. Он обвиняется в нецелевом расходовании крупной суммы бюджетных средств, присвоении денег и других правонарушениях», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.
Гасанова задержали в качестве подозреваемого, уголовное дело все еще расследуется, отметили в службе госбезопасности.
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