Forbes – более половины американцев не верят в честные выборы в США

13.08.2020, 16:44, Новости дня

Чуть более половины американцев (55%) не уверены в том, что ноябрьские выборы в США пройдут честно, пишет Forbes со ссылкой на совместный опрос NBC News и SurveyMonkey. Как отмечает журнал, это вызвано тем, что в то время как республиканцы опасаются фальсификаций бюллетеней в ходе голосования по почте, демократы боятся нового «российского вмешательства».



Reuters

Чуть более половины американцев выразили неуверенность насчёт того, что ноябрьские выборы будут «честными и равными», говорится в совместном опросе NBC News и SurveyMonkey. Данное исследование, проведённое с 3 по 9 августа, отражает опасения как демократов, так и республиканцев. В то время как президент США Дональд Трамп усиливает свою критику метода голосования по почте, демократы опасаются потенциального «российского вмешательства», пишет Forbes.

Согласно данным опроса, 55% американцев либо «не слишком уверены», либо «совсем не уверены» в том, что выборы пройдут честно. То же самое незначительное большинство (55%) заявило, что, скорее всего, будет голосовать по почте, а также поддерживать изменение избирательных законов с тем, чтобы проголосовать удалённо мог весь американский электорат.

Наибольшей популярностью голосование по почте пользуется в среде демократов: 86% из них одобряют поправки в законы, поощряющие этот метод волеизъявления, притом что 79% собираются проголосовать именно таким образом.

Между тем, критика со стороны Трампа по поводу голосования по почте, судя по всему, нашла отклик среди республиканцев: 76% высказались против законов о голосовании по почте, в то время как только 33% сообщили о своём намерении отдать свой голос удалённо.

Ранее американский лидер выступил, как уверен автор, с ложным утверждением, что голосование по почте приведёт к широкомасштабным фальсификациям. В этом контексте Национальный комитет Республиканской партии запустил юридическую кампанию с бюджетом $20 миллионов против этого метода волеизъявления.

Что же касается демократов и разведслужб, то не так давно они высказали опасения насчёт «российского вмешательства» в выборы. Кроме того, Демпартия предположила, что Трамп в преддверии выборов ведёт подрывную деятельность против почтовой службы США при помощи нового главы ведомства Луиса Диджоя, чья новая политика, по некоторым данным, уже привела к задержкам в доставке писем.

Это исследование подтверждает данные других опросов, говорящих о том, что нападки Трампа на почту пришлись по душе его сторонникам в Республиканской партии, но не американцам в целом. Вместе с тем ряд республиканцев всё же опасается, что критика со стороны Трампа по поводу голосования по почте может иметь нежелательные последствия, а именно падение явки со стороны его сторонников. Последние могут прийти к выводу, что голосование по почте ненадёжно, однако пандемия помешает им явиться на участки лично.