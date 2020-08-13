Собянин назвал слухами сообщения о возвращении ограничений в Москве

13.08.2020, 16:30, Новости дня

Сообщения о возвращении ограничений по коронавирусу в Москве с 15 сентября не соответствуют действительности, сообщил глава города Сергей Собянин.

«По поводу 15 сентября – эти слухи бесконечные, они просто поражают своей устойчивостью, хотя я уже много раз говорил – никаких планов на этот счет нет», – сообщил мэр в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

Он отметил, что по поводу Дня города Москвы также было принято конкретное решение.

«Было желание провести полномасштабно, так, как мы проводим обычно, но ситуация все-таки не располагает к этому, и мы будем ограничивать массовые мероприятия в городе. Соответственно, и сам праздник День города будет локализован, если так можно сказать, то есть у нас не будет перекрыта Тверская, не будет таких массовых концертов, а будут локальные мероприятия в парках, скверах, по территории всего города, в культурных учреждениях города, все это будет так сделано в лайт-режиме», – сказал Собянин.

В июле Собянин заявлял, что мероприятия на День города в Москве должны пройти в обычные сроки. К концу месяца градоначальник отметил, что нет полной уверенности, что в 2020 году получится провести полномасштабные торжества.