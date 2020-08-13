Российские дипломаты прокомментировали обыски в минских офисах «Яндекса»

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13.08.2020, 16:30, Новости дня

Российские дипломаты ждут подробностей об обысках в офисах «Яндекса» в Минске, сообщило российское посольство в Белоруссии.

Работники дипмиссии намерены уточнить причины внимания белорусских правоохранителей к российской компании, передает РИА «Новости».

В пресс-службе посольства отметили, что представители «Яндекса» проинформировали о посещении трех офисов в Минске.

«На вопросы правоохранителей сотрудниками компании были даны исчерпывающие ответы. Подробную информацию в связи с возникшей ситуацией дипломаты ожидают получить позднее», – отмечается в сообщении.

Необходимо узнать причины внимания к деятельности компании, которое проявили белорусские силовики, добавили в дипмиссии.

Напомним, один из сотрудников силовых структур в офисах «Яндекса» и Uber в Минске прошли следственные действия. В самом «Яндексе» заявляли, что основания обыска в протоколах детализированы не были.



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