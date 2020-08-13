Собянин предупредил москвичей об обязанности носить маски в ближайшие месяцы

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13.08.2020, 16:08, Новости дня

Москвичам придется соблюдать меры безопасности и носить маски в течение ближайших месяцев, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Офисы и учебные заведения в Москве при этом осенью будут работать штатно, отметил глава города в эфире «России 24», передает ТАСС.

«Учащиеся должны заниматься в одном классе и переходить в другой класс только по мере необходимости, если есть какие-то там специальные занятия, кабинет химии, физики. А так занятия должны происходить в одном месте, чтобы меньше было пересечения детей», – отметил мэр, информирует РИА «Новости».

Вакцинация от гриппа в столице должна начаться раньше обычного, она будет более масштабной, предупредил глава города.

Он добавил, что дискуссии о недоработанности вакцины и мер по коронавирусу всегда есть в обществе, к этому нужно относиться спокойно. Сам Собянин считает, что российская вакцина – это качественный препарат.

«Дискуссии о том, что это плохо, хорошо, доработана вакцина или недоработанная… Когда мы вводили ограничения, огромное количество людей критиковало нас, зачем мы это делаем, когда мы снимали ограничения, нас опять критиковали… Такая дискуссия всегда есть в обществе. И по поводу вакцинации, и по поводу мер санитарной защиты, ограничительных мер. Это нормальная дискуссия, у нас нормальное здоровое общество, которое предполагает такую дискуссию. К этому надо спокойно относиться», – отметил градоначальник.

В начале августа Собянин заявил, что опасности возникновения второй волны коронавируса в Москве практически нет, число выявляемых людей с заболеванием сократилось в 10 раз.



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