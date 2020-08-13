Харрис осудила Трампа за его реакцию на коронавирус. Сторонники президента говорят, что он спас жизни людей

13.08.2020, 15:59, Новости дня

Кандидат в вице-президенты от демократов сенатор Камала Харрис обвинила президента Дональда Трампа в тяжести эпидемии коронавируса в США, в то время как его сторонники заявили, что он спас множество жизней.

«Этот вирус поразил почти все страны, но есть причина, по которой он отразился на Америке сильнее, чем на любой другой развитой стране. Это связано с тем, что Трамп с самого начала не воспринимал его серьезно», – заявила Харрис на совместной пресс-конференции с бывшим вице-президентом Джо Байденом.

«Его отказ наладить тестирование, его смена позиций по вопросам социального дистанцирования и ношения масок. Его бредовое убеждение, что он все знает лучше, чем эксперты. Это и есть причина, из-за которой каждые 80 секунд американец умирает от COVID-19», – сказала она.

«В то время как другие страны следовали науке, Трамп продвигал чудодейственные средства, которые он увидел на Fox News, – сказала Харрис. – Когда другие страны сглаживали кривую, он говорил, что вирус просто уйдет – цитирую – "как по волшебству". И поэтому когда другие страны открылись для бизнеса, что сделали мы? Нам пришлось снова закрыться».

Белый дом пока не отреагировал на просьбу о комментарии, но в ответ на заявления Харриса директор предвыборного штаба Трампа по коммуникациям Тим Мерто заявил, что президент «провел страну через коронавирусный кризис и ограничил въезд в страну из Китая, а затем из Европы, еще в январе».

«Джо Байден назвал это ксенофобией и нагнетанием страха. Теперь мы знаем, что решение президента спасло бесчисленные тысячи жизней американцев, и что Джо Байден не сделал бы этого. Если бы Джо Байден был президентом, сегодня мы находились бы в гораздо худшей ситуации», – сказал Мерто.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США наблюдается самая худшая ситуация с коронавирусом в мире: в стране зарегистрировано более 5 миллионов случаев заболевания, по состоянию на среду более 165 тысяч человек умерли.

Между тем, председатель Национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниел охарактеризовала Харрис как левую экстремистку, которой должны «испугаться» все американцы.

«Тот факт, что Байден выбрал крайне левого сенатора-новичка из Калифорнии, вновь показал американцам, что его кандидатуру контролирует левая толпа», –написала Макдэниел в статье на сайте Fox News.

«Байден доказал, что он готов склонять голову перед левыми экстремистами на каждом шагу, если это поможет ему достичь цели – стать президентом, к которой он стремился всю жизнь», – добавила она.

«Не сомневайтесь, Камала Харрис является фактическим кандидатом на пост президента от ее партии, и это должно испугать всех американцев», – заявила Макдэниел, намекнув на многочисленные предположения, что 77-летний Байден, возможно, «слишком стар», чтобы доработать до конца президентского срока, и в какой-то момент уйдет в отставку, в результате чего Харрис войдет в Овальный кабинет.

«Она и Байден являются самой экстремальной и ультралевой парой, [баллотирующейся на пост вице-президента и президента], в американской истории», – резюмировала республиканский лидер.