Производитель спутников ГЛОНАСС решил отсудить у военных 32 млрд рублей

13.08.2020, 15:53, Новости дня

Предприятие АО «Информационные спутниковые системы» имени академика Решетнева» (ИИС) из Красноярска, производящее спутники для ГЛОНАСС, подало в краевой арбитражный суд иск против ФГУП «Главное военно-строительное управление №9».

Сумма исков составляет порядка 32 млрд рублей, один из них – на 29,2 млрд рублей – уже принят к производству, предварительные слушания назначены на 3 сентября, передает РИА «Новости».

Предприятие заявило о неустойке по договору от 27 апреля 2015 года. Предмет договора и другие подробности не раскрываются.

Сумма второго иска – 2,7 млрд рублей, его к рассмотрению пока не приняли, основания этого иска не сообщаются. Оба иска поступили в суд 7 августа.

ИИС является ведущим предприятием Роскосмоса, оно занимается созданием космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации и геодезии. Оно строит спутники для системы ГЛОНАСС.

ГВСУ №9 зарегистрировано в Красноярском крае, оно занималось строительством аэропортов «Черемшанка» и «Емельяново», на данный момент предприятие находится на стадии банкротства.

Ранее арбитражный суд Москвы по иску Минобороны постановил взыскать с ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК «Энергия») около 52 млн рублей. Истец требовал более 5 млрд рублей.