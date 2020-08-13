В РФ нашли фрагменты яйца возрастом 125 млн лет

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13.08.2020, 15:53, Новости дня

В Кемеровской области сотрудники Кузбасского государственного краеведческого музея нашли фрагменты древнего яйца возрастом в сотни миллионов лет, сообщила пресс-служба правительства области.

«Сделана сенсационная находка: на местонахождении Шестаково-3 найден фрагмент яйца возрастом 125 млн лет. Это третий подобный артефакт эры динозавров, найденный на территории России, и второй – на Шестаковском комплексе», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Осколки нашли в слое мелового периода вместе со скелетами пситтакозавров сибирских. Исследователям предстоит провести первичную обработку и установить, к какому животному относится находка. Предполагается, что это может быть примитивная птица или мелкий хищный динозавр.

Фрагменты планируется выставить в музее после изучения.

Первая подобная находка в Шестаково была сделана в 2008 году. Там нашли яйцо мелкого хищного динозавра, который жил порядка 125 млн лет назад. За год до этого фрагменты таких яиц в РФ нашли на Чукотке.

Ранее сообщалось, что палеонтологи из Саутгемптонского университета открыли новый вид динозавра, который обитал на Земле 115 млн лет назад и относился к тому же семейству, что и тираннозавры.



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