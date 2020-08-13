Силуанов объяснил рост госдолга

13.08.2020, 15:53, Новости дня

Россия увеличила госдолг в связи с ситуацией вокруг коронавируса и снижением цен на нефть, но он остается на безопасном уровне и является одним из самых низких в мире, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«Размер госдолга сохраняется на безопасном уровне – ниже 20% ВВП – и остается одним из самых низких в мире. Так, по прогнозам МВФ только за 2020 год уровень мирового госдолга увеличится на 18,7 п.п. и достигнет 101,5% глобального ВВП (максимум за всю историю). При этом госдолг развитых стран вырастет на 26 п.п. – до 131,2% ВВП, а госдолг развивающихся стран – на 10,7 п.п. – до 63,1% ВВП», – сказал Силуанов, передает РИА «Новости».

По его словам, сокращение доходов бюджета РФ в связи с ограничениями деловой активности и снижением цен на нефть наряду с необходимостью финансирования программ поддержки граждан и бизнеса из-за коронавируса потребовало некоторого увеличения госдолга.

«Такая ситуация является обычной практикой и присуща абсолютному большинству стран мира, где уровень долга превышает активы правительств в разы, а то и десятки раз», – добавил Силуанов.

В целом макроэкономические показатели в РФ демонстрируют высокую устойчивость экономики и финансовой системы, подчеркнул он.

Напомним, как следует из данных ЦБ РФ и Минфина, РФ вновь стала чистым должником – на первое июля депозиты правительства составляли 13,217 трлн рублей, а федеральный госдолг – около 14,77 трлн.

Ранее эксперты завили, что РФ более устойчива к внешним экономическим шокам, чем большинство экспортеров нефти, благодаря ее гибкому режиму обменного курса и существенным валютным резервам.